Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan
Folge 3: Tod eines Genies
40 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Ein angesehener Wissenschaftler und liebevoller Familienvater wird erschlagen aufgefunden. Vor dem Haus seiner Eltern, in dem er selbst aufgewachsen war und das er an jenem Tag renovieren und zur Weitervermietung vorbereiten wollte, kam es zu einer brutalen Auseinandersetzung, die er nicht überlebte. Zwar führen Spuren zu Verhaftungen, doch eine unerwartete Enthüllung erschüttert das Fundament der Ermittlungen und zwingt die Polizei, jede vermeintliche Gewissheit zu hinterfragen.
