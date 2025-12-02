Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan

Der falsche Selbstmord

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 11vom 02.12.2025
Der falsche Selbstmord

Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan

Folge 11: Der falsche Selbstmord

40 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12

Eine beliebte Bewohnerin einer eng verbundenen Stadt in Nebraska wird zunächst unter dem Vorwand eines vermeintlichen Selbstmordes gefunden. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass es sich um Mord handelt. Die Ermittler prüfen zahlreiche Verdächtige, bis die Spur schließlich zu einem Täter führt, der mitten unter ihnen lebt.

