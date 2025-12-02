Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan

Die Frau des Bürgermeisters

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 12vom 02.12.2025
Die Frau des Bürgermeisters

Die Frau des BürgermeistersJetzt kostenlos streamen

Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan

Folge 12: Die Frau des Bürgermeisters

39 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12

In einer ruhigen Kleinstadt in Alabama wird eine angesehene Lehrerin und Mutter zweier Kinder tot aufgefunden. Was zunächst nach einem Familiendrama aussieht, entwickelt sich zu einer nervenaufreibenden Ermittlung voller Verdächtigungen und Verstrickungen. Als ein düsteres Geheimnis ans Licht kommt, kippt das Bild schlagartig - und der wahre Täter entpuppt sich als jemand, den niemand im Visier hatte.

