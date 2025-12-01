Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 15vom 16.12.2025
40 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12

Als die 36-jährige Karen Gregory einen Neuanfang wagte und zu ihrem Freund zog, wurde sie ausgerechnet am Wochenende ihres Einzuges ermordet aufgefunden - mit mehreren Messerstichen im Hals. Ihr Partner David befand sich zu dieser Zeit nach eigenen Angaben auf einer Konferenz außerhalb der Stadt. Wer könnte es also auf die Frau abgesehen haben? Für die Ermittler beginnt eine intensive Suche nach dem Täter - jemand, dessen Enttarnung Stadt und Polizei gleichermaßen erschüttert.

