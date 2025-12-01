Zum Inhalt springenBarrierefrei
Falscher Verdacht

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 17 vom 23.12.2025
39 Min. Folge vom 23.12.2025 Ab 12

Der Mord an einer jungen Frau in ihrem Schlafzimmer scheint zunächst schnell gelöst - alle Indizien deuten klar auf einen Verdächtigen. Doch die Wahrheit bleibt lange im Dunkeln. Erst 30 Jahre später führt ein überraschender Fund zu einer spektakulären Wende: Der wahre Täter lebte all die Jahre verborgen in aller Öffentlichkeit.

