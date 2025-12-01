Mörderisches DoppellebenJetzt kostenlos streamen
Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan
Folge 18: Mörderisches Doppelleben
40 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
Eine wohlhabende 85-jährige Frau wird grausam in ihrem eigenen Keller ermordet. Die Ermittlungen entwickeln sich zu einer internationalen Jagd, die dunkle Geheimnisse und geheime Doppelleben ans Licht bringt. Doch der Täter entpuppt sich als cleverer Meister der Täuschung, dessen hinterhältige Pläne selbst nach der Festnahme die Polizei vor Rätsel stellen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation, Krimi-Drama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH