SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 6vom 11.11.2025
Tödliche Gastfreundschaft

Folge 6: Tödliche Gastfreundschaft

39 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

Tragisch und rätselhaft endete das Leben von Dana Laskowski, einer 36-jährigen Mutter von Drillingen aus Washington. Am 31. August 2001 wurde die fürsorgliche Kindererzieherin tot in ihrem Zuhause aufgefunden - stranguliert auf ihrer eigenen Couch. Ermittler prüften Stalker und Ex-Mann, doch die schockierende Wahrheit offenbarte: Der Täter war jemand, dem Dana am nächsten stand.

SAT.1 GOLD
