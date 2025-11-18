Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan

Der New Jersey Alptraum

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 7vom 18.11.2025
Der New Jersey Alptraum

Der New Jersey AlptraumJetzt kostenlos streamen

Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan

Folge 7: Der New Jersey Alptraum

40 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

In einem ruhigen Vorort von New Jersey wird die brutal ermordete Diane Zaleski im Keller ihres Hauses gefunden. Die grausame Tat erschüttert die Ermittler. DNA-Spuren und weitere Indizien deuten auf einen Täter aus der Umgebung hin. Erst durch die Zusammenarbeit mit dem FBI, die Aufmerksamkeit der Medien und einen entscheidenden Hinweis gelingt es, den Mörder zu fassen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan
SAT.1 GOLD
Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan

Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan

Alle 1 Staffeln und Folgen