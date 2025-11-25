Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan

Verletzte Gefühle

SAT.1 GOLD
Staffel 2
Folge 9
vom 25.11.2025
Verletzte Gefühle

Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan

Folge 9: Verletzte Gefühle

40 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 16

Im November 1998 wird die alleinerziehende Mutter und NSA-Analystin Sara Raras in ihrem Haus in Elkridge, Maryland, brutal ermordet aufgefunden. Eine mysteriöse Nachricht auf dem Anrufbeantworter ihrer Freundin führt die Polizei zum Tatort, an dem sich ein Blutbad zeigt. Zunächst gerät der Ex-Mann unter Verdacht, doch DNA-Beweise entlasten ihn. Ein Geständnis im Gefängnis deckt schließlich ein erschütterndes Mordkomplott auf.

