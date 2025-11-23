Superhelden des AlltagsJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Superhelden des Alltags
43 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12
Es gibt Menschen, die Momente erleben, die ihr Leben für immer verändern: Bei einem Coldplay-Konzert wird ein Rollstuhlfahrer spontan über die Menge getragen und spielt mit Chris Martin den Song seines Lebens. Ein Kajakfahrer lockt mit seinem Gesang Wale an und taucht in ihre Welt ab. Ein Motorradfahrer cruist als Weihnachtsmann verkleidet durch Paris und wird zum Rächer in der Not.
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment Ltd. (ehemals Granada)