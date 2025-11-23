Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 5Folge 3vom 23.11.2025
Folge 3: Flirt mit dem Tod

44 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12

Ereignisse, die man niemals glauben würde, wären sie nicht vor laufender Kamera passiert: Ein Heißluftballon wird von einem Windstoß derart in die Luft gerissen, dass der Pilot aus dem Korb stürzt und der Fahrgast, ein älterer Herr, auf sich allein gestellt ist. Eine Aussichtsgondel bleibt in 40 Metern Höhe stecken, und eine Riesenradfahrt wird zu einem Albtraum. Zudem gibt es einen übergriffigen Orang-Utan, faule Robben und Wapiti-Hirsche in heiklen Situationen zu sehen.

sixx
