Unser Leben, unser Geld
Folge 59: Familie Möllers/Beckmann
44 Min.Folge vom 25.04.2024Ab 12
Jede Woche öffnen fünf Haushalte ihre Türen ... und Geldbörsen: vom sparsamen Rentner bis zur luxusliebenden Online-Shopperin, von der Großfamilie bis zum Single. Wer lebt wie und für wie viel? Wer gibt mehr aus? Wer spart clever? In jeder Episode steht eine Familie im Fokus und gibt Einblicke in ihren Alltag, während die anderen raten: Wie hoch ist das Einkommen? Wer am besten schätzt, gewinnt 500 Euro.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1