Eine Geheimtür und ein stilles ÖrtchenJetzt kostenlos streamen
Unser Traum vom Herrenhaus
Folge vom 16.11.2022: Eine Geheimtür und ein stilles Örtchen
45 Min.Folge vom 16.11.2022
Die Anwesen-Besitzer Dean und Borja müssen das komplette Treppenhaus zwischen Haupthaus und Dienstbotentrakt renovieren, bevor sie den Gesindetrakt vermieten können. Sie schaffen einen Vorraum mit Garderobe und Gästetoilette sowie eine verspiegelte Geheimtür, die zum Haupttrakt führt. Außerdem müssen sie das Dach erneuern, durch das vor dem Kauf ein Baum wuchs. Für die Renovierung, die sie hauptsächlich selbst stemmen, holen sie sich diesmal einen Schmied zur Hilfe.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.