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Unser Traum vom Herrenhaus

Eine Geheimtür und ein stilles Örtchen

HGTVFolge vom 16.11.2022
Eine Geheimtür und ein stilles Örtchen

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Unser Traum vom Herrenhaus

Folge vom 16.11.2022: Eine Geheimtür und ein stilles Örtchen

45 Min.Folge vom 16.11.2022

Die Anwesen-Besitzer Dean und Borja müssen das komplette Treppenhaus zwischen Haupthaus und Dienstbotentrakt renovieren, bevor sie den Gesindetrakt vermieten können. Sie schaffen einen Vorraum mit Garderobe und Gästetoilette sowie eine verspiegelte Geheimtür, die zum Haupttrakt führt. Außerdem müssen sie das Dach erneuern, durch das vor dem Kauf ein Baum wuchs. Für die Renovierung, die sie hauptsächlich selbst stemmen, holen sie sich diesmal einen Schmied zur Hilfe.

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