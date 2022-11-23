Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Traum vom Herrenhaus

Die hochherrschaftliche Außentoilette

HGTVFolge vom 23.11.2022
Die hochherrschaftliche Außentoilette

Unser Traum vom Herrenhaus

Folge vom 23.11.2022: Die hochherrschaftliche Außentoilette

44 Min.Folge vom 23.11.2022

Borja und Dean sanieren die Außentoiletten des Anwesens, die sich in einem Gebäude in einem kleinen Hof befinden, das man über einen Weg hinter dem Haus erreicht. Aus Sicherheitsgründen konnten die WC-Anlagen lange nicht mehr genutzt werden, denn die Rohre sind undicht und es gibt keinen Strom. Um das zu ändern, erneuern Dean und Borja die Wege zur Außentoilette, gestalten die Beete und restaurieren Mauer und Türbogen. Die neuen Toiletten bekommen einen hochherrschaftlichen Look und ein Wasserbecken mit Gartendusche.

