Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Sportskanonen im Wettstreit

sixxStaffel 5Folge 10vom 14.05.2024
Sportskanonen im Wettstreit

Sportskanonen im WettstreitJetzt kostenlos streamen

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Folge 10: Sportskanonen im Wettstreit

50 Min.Folge vom 14.05.2024Ab 6

Das Paar Mel und Brad hat die perfekte Wohnlage gefunden, allerdings sind die beiden mit ihrem Haus unzufrieden. Brad möchte seinem Zuhause eine zweite Chance geben und vertraut auf Neales Umbaukünste. Seine Frau möchte zwar umziehen, allerdings wünscht sie sich ein neues Heim in derselben Gegend. Wird Andrew eine passende Immobilie im gleichen Vorort finden oder überzeugt Mel Neales Renovierung?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
sixx
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Alle 4 Staffeln und Folgen