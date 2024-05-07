Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 8: Baby an Bord
48 Min.Folge vom 07.05.2024Ab 6
Hayley und Paul hatten nach dem Kauf ihres Hauses keine Zeit, es zu renovieren, da Tochter Rosie geboren wurde. Vier Jahre sind vergangen und das Paar erwartet sein zweites Kind. Deshalb will Hayley, dass Andrew für ihre Familie ein Zuhause findet, das keinen Umbau mehr benötigt. Paul möchte nicht umziehen, da ihm das Haus ans Herz gewachsen ist. Neale macht sich an die Arbeit und hat vor, Hayley zu beweisen, dass das Anwesen eine zweite Chance verdient hat.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited