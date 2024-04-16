Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Neustart im Ruhestand

sixxStaffel 5Folge 2vom 16.04.2024
Neustart im Ruhestand

Neustart im RuhestandJetzt kostenlos streamen

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Folge 2: Neustart im Ruhestand

49 Min.Folge vom 16.04.2024Ab 6

Karen und Paul sind bereits seit 40 Jahren verheiratet und die Hälfte ihrer Ehe haben sie in ihrem Haus in einer Vorstadt von Melbourne verbracht. Seit die Kinder ausgezogen sind und das Paar in Rente ist, genießt Paul das ruhige Leben in seinem Zuhause. Seine Frau dagegen hat die Abenteuerlust gepackt und sie wünscht sich etwas Neues. Während Andrew mit den beiden drei Objekte besichtigt, will Neale Karen beweisen, dass ein Umbau ebenfalls Veränderung in ihr Leben bringen kann.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
sixx
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Alle 4 Staffeln und Folgen