Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 1: Grundriss Albtraum
49 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 6
Courtney und Caroline leben seit über 20 Jahren in einem Cottage in Cammeray mit Blick aufs Wasser. Während Courtney das Haus liebt und die Natur genießt, ist Caroline genervt von den vielen Treppen und dem ungünstig platzierten Badezimmer direkt am Eingang. Neale nimmt die Herausforderung an, das Haus zu modernisieren, während Andrew traumhafte Alternativen in Strandnähe präsentiert. Die Renovierung wird emotional, als das Paar erkennt, wie sehr sich ihr Zuhause verwandelt hat.
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Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited