Strandhütte oder TraumhausJetzt kostenlos streamen
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 2: Strandhütte oder Traumhaus
52 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 6
Tony und Vanessa lieben ihr Leben am Mermaid Beach an der Gold Coast, doch ihr 60 Jahre altes Strandhaus ist eine echte Herausforderung. Die Fenster müssen mit Stöcken offengehalten werden, der Grundriss ist katastrophal und das Haus hat keine Isolierung. Während Tony an der gemütlichen Atmosphäre hängt, träumt Vanessa von einem modernen und funktionalen Zuhause. Neale plant einen kompletten Umbau, wohingegen Andrew dem Paar traumhafte Alternativen in der Umgebung zeigt.
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Alle Staffeln im Überblick
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-6: Banijay Rights Limited