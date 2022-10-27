Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere Bundeswehr: Missionen, Menschen, Emotionen

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 27.10.2022
89 Min.Folge vom 27.10.2022Ab 12

In Neuburg an der Donau befindet sich das Taktische Luftwaffengeschwader 74. Hier lebt und arbeitet Hauptfeldwebel Sici seit acht Jahren. Wie sieht sein Arbeitsalltag aus? Um fünf Uhr morgens beginnt in Hammelburg, auf dem Truppenübungsplatz der Cyber- und Informationsraumeinheit, der Tag für Christoph. Seine heutige Aufgabe: In nur 15 Minuten soll ein Fahrzeug im Wald für einen potenziellen Angreifer unkenntlich gemacht werden. Und für Hauptfeldwebel Andreas geht es in die Luft.

