Unsere Bundeswehr: Missionen, Menschen, Emotionen
Folge 2: Stereotyp Männerdomäne? Als Frau bei der Bundeswehr
89 Min.Folge vom 03.11.2022Ab 12
Sanitätsfeldwebel Niklas ist im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz stationiert, wo er täglich Leben rettet. Doch wie sieht der Alltag aus, wenn bereits vor dem Frühstück Hubschraubereinsätze geflogen werden? Roman trainiert für seine Prüfung an der Marineakademie, um so bald wie möglich zur See zu fahren - vielleicht sogar als Teil der Besatzung "Echo", die auf der Fregatte "Nordrhein-Westfalen" an einem Manöver teilnimmt. Und Soldatin Rebecca will sich ihren Kameraden beweisen.
