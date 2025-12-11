Ein Mann fühlt sich schuldigJetzt kostenlos streamen
Unsere kleine Farm
Folge 4: Ein Mann fühlt sich schuldig
47 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 6
Farmer Thomas Stark ist als jähzornig bekannt. Nun haben seine Schulden überhand genommen, und ihm wird mitgeteilt, dass seine Farm gepfändet wird. Das bringt den Mann in Rage; er dreht durch. Während eines Streits mit seiner Familie nimmt Stark sein Gewehr - und schießt auf Frau und Tochter. Danach flieht er. Stark verschanzt sich bei den Wilders. Nun scheint er gänzlich seinen Verstand zu verlieren: Er hält Laura, deren Nichte und Lauras Baby für seine Familie ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
