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Unsere kleine Farm

Räuber sein ist schwer

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 14
Räuber sein ist schwer

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Unsere kleine Farm

Folge 14: Räuber sein ist schwer

47 Min.Ab 6

Die berüchtigten Younger-Brüder Cole, Bart und Lonnie sind aus dem Gefängnis entlassen worden. Sofort verüben sie wieder einen Banküberfall. Isaiah Edwards gerät zufällig in den Überfall. Nun wird er fälschlicherweise für ein Mitglied der Verbrecherbande gehalten. Weitere Überfälle der Younger-Brüder scheitern. Sie verfallen auf eine neue Idee: Die Bande will Almanzo und John erpressen. Die Verbrecher halten Isaiah fest und fordern ein Lösegeld für seine Freilassung ...

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