Unsere kleine Farm
Folge 7: Der wilde Junge (2)
44 Min.Ab 6
Zirkusdirektor McQueen beschließt, sich das Sorgerecht für den gehörlosen Matthew vor Gericht zu erkämpfen. Schließlich verdient er mit dem "Halbwilden" in seiner Sensations-Show viel Geld. Matthew ist inzwischen von Isaiah Edwards aufgenommen worden. Edwards pflegt den misshandelten Jungen liebevoll und erfährt von McQueens Vorgehen. Dennoch ist er fest entschlossen, den Jungen nicht mehr herzugeben ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH