SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 7
44 Min.Ab 6

Zirkusdirektor McQueen beschließt, sich das Sorgerecht für den gehörlosen Matthew vor Gericht zu erkämpfen. Schließlich verdient er mit dem "Halbwilden" in seiner Sensations-Show viel Geld. Matthew ist inzwischen von Isaiah Edwards aufgenommen worden. Edwards pflegt den misshandelten Jungen liebevoll und erfährt von McQueens Vorgehen. Dennoch ist er fest entschlossen, den Jungen nicht mehr herzugeben ...

