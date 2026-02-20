Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unter anderen Umständen

Unter anderen Umständen: Das Mädchen ohne Namen

ORF2Staffel 1Folge 5vom 20.02.2026
Unter anderen Umständen: Das Mädchen ohne Namen

Unter anderen Umständen: Das Mädchen ohne NamenJetzt kostenlos streamen

Unter anderen Umständen

Folge 5: Unter anderen Umständen: Das Mädchen ohne Namen

89 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

Jana Winter folgt einem anonymen Hinweis in den "Gespensterwald" und stößt auf einen grausamen Fund. Die Spur führt sie bis nach Dänemark – zu einem Geheimnis, das niemand kennen will. Inhalt: Eine zugespielte Notiz führt Kriminalrätin Jana Winter zu einer notdürftig vergrabenen Holzkiste in einem abgelegenen Waldgebiet. Darin liegt eine weibliche Leiche. Forensische Untersuchungen klären die Identität. Weitere Nachforschungen führen zu einer weiteren seit Monaten vermisste Frau mit Verbindung zum selben Hauptverdächtigen. Ist ihr Schicksal dasselbe? Besetzung: Natalia Wörner (Jana Winter) Ralph Herforth (Matthias Hamm) Lisa Werlinder (Alwa Sörensen) Jacob-Lee Seeliger (Leo Winter) Stephan Kampwirth (Mikael Bruun) Petra van de Voort (Winka Bruun) Ben Felipe (Marcel Cordes) Lilia Herrmann (Sarah Heinemann) Idil Üner (Meltem Ergün) Regie: Judith Kennel Drehbuch: Zora Holt Kamera: Nicolay Gutscher Musik: Mario Grigorov Bildquelle: ORF/ZDF/Manju Sawhney

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Unter anderen Umständen
ORF2
Unter anderen Umständen

Unter anderen Umständen

Alle 1 Staffeln und Folgen