Unter anderen Umständen: Das Mädchen ohne Namen
Unter anderen Umständen
Folge 5: Unter anderen Umständen: Das Mädchen ohne Namen
Jana Winter folgt einem anonymen Hinweis in den "Gespensterwald" und stößt auf einen grausamen Fund. Die Spur führt sie bis nach Dänemark – zu einem Geheimnis, das niemand kennen will. Inhalt: Eine zugespielte Notiz führt Kriminalrätin Jana Winter zu einer notdürftig vergrabenen Holzkiste in einem abgelegenen Waldgebiet. Darin liegt eine weibliche Leiche. Forensische Untersuchungen klären die Identität. Weitere Nachforschungen führen zu einer weiteren seit Monaten vermisste Frau mit Verbindung zum selben Hauptverdächtigen. Ist ihr Schicksal dasselbe? Besetzung: Natalia Wörner (Jana Winter) Ralph Herforth (Matthias Hamm) Lisa Werlinder (Alwa Sörensen) Jacob-Lee Seeliger (Leo Winter) Stephan Kampwirth (Mikael Bruun) Petra van de Voort (Winka Bruun) Ben Felipe (Marcel Cordes) Lilia Herrmann (Sarah Heinemann) Idil Üner (Meltem Ergün) Regie: Judith Kennel Drehbuch: Zora Holt Kamera: Nicolay Gutscher Musik: Mario Grigorov Bildquelle: ORF/ZDF/Manju Sawhney
