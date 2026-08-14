Unter anderen Umständen - NordwindJetzt kostenlos streamen
Unter anderen Umständen
Folge 7: Unter anderen Umständen - Nordwind
Ein windiger Herbsttag an der Flensburger Förde endet in einer Tragödie: Andreas Falkenberg (Benjamin Schroeder), Inhaber eines Reiterhofs, stürzt beim Ausritt mit seiner Tochter Toni (Cloé Albertine Heinrich) vom Pferd und stirbt. Was zunächst wie ein tragischer Unfall aussieht, stellt sich bei genauerer Untersuchung als Mord heraus. Jana Winter (Natalia Wörner) und ihr Team beginnen mit ihren Ermittlungen und stoßen dabei auf mehrere Verdächtige. Besonders ins Auge fällt Smilla Sorens (Leslie Malton), eine ehemalige Reitlehrerin, die das Opfer kurz vor dessen Tod offen bedroht hatte. Doch auch andere Verbindungen lassen die Ermittler aufhorchen: Es gab bereits zuvor einen ähnlichen Vorfall, bei dem eine fast unsichtbare Angelschnur als tödliche Falle diente. Die Frage ist: Gibt es eine Verbindung zwischen den beiden Fällen? Welches Motiv steckt hinter den tödlichen Angriffen? Während Gerüchte über eine mögliche Anschlagsserie in der Reitsportszene die Runde machen, setzt das Ermittlerteam alles daran, den Täter zu fassen. Besetzung: Natalia Wörner (Jana Winter) Ralph Herforth (Matthias Hamm) Lisa Werlinder (Alwa Sörensen) Franziska Hartmann (Freya Falkenberg) Jacob-Lee Seelinger (Leo Winter) Claudia Rieschel (Irmgard Falkenberg) Cloé Albertine Heinrich (Toni Falkenberg) Leslie Malton (Smilla Sorens) Henny Reents (Elise Bretz) Regie: Ziska Riemann Drehbuch: Judith Westermann, Christopher von Delhaes Kamera: Armin Golisano Musik: Hansjörg Kohli Bildquelle: ORF/ZDF/Georges Pauly
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