Folge 2: Staffel 3 Folge 2: Ägypten und Paris
49 Min. Ab 6
Für die Reisenden geht es mit dem Flugzeug nach Ägypten oder Paris. Margit und Dominik erfüllen sich mit diesem Urlaub einen lang ersehnten Traum. Gemeinsam geht es für Mutter und Sohn in die Stadt der Liebe. Absolutes Highlight ist ein Besuch im Moulin Rouge. Auch Sylvia und Martin freuen sich auf ihren gemeinsamen Urlaub in der Ferne. In einem Luxusresort in Ägypten lassen es sich die beiden so richtig gut gehen.
