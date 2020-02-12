Zum Inhalt springenBarrierefrei
Urlaub für Anfänger

Staffel 3 Folge 2: Ägypten und Paris

ATVStaffel 3Folge 2vom 12.02.2020
49 Min.Folge vom 12.02.2020Ab 6

Für die Reisenden geht es mit dem Flugzeug nach Ägypten oder Paris. Margit und Dominik erfüllen sich mit diesem Urlaub einen lang ersehnten Traum. Gemeinsam geht es für Mutter und Sohn in die Stadt der Liebe. Absolutes Highlight ist ein Besuch im Moulin Rouge. Auch Sylvia und Martin freuen sich auf ihren gemeinsamen Urlaub in der Ferne. In einem Luxusresort in Ägypten lassen es sich die beiden so richtig gut gehen.

ATV
