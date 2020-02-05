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Urlaub für Anfänger

Staffel 3 Folge 1: Texas Ranger und Griechenland

ATVStaffel 3Folge 1vom 05.02.2020
Staffel 3 Folge 1: Texas Ranger und Griechenland

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Urlaub für Anfänger

Folge 1: Staffel 3 Folge 1: Texas Ranger und Griechenland

49 Min.Folge vom 05.02.2020Ab 6

Für den 48-jährigen Martin und seine Reisebegleitung Kerstin geht es ins weit entfernte Texas in den USA. Ihre Unterkunft, eine klassische Ranch, ist ganz nach seinem Geschmack. Und so wirft er sich - kaum angekommen - in sein Cowboy-Outfit und aufs Pferd. Auch Nicole und Christopher freuen sich auf ihre erste gemeinsame Auslandsreise. Zusammen mit ihren drei Kindern fliegen die beiden nach Kreta.

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