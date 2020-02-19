Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 3Folge 3vom 19.02.2020
50 Min.Folge vom 19.02.2020Ab 6

"Ich pack' mein Leben nicht", sagt Kerstin, als sie und ihr Freund Scott am Flughafen als Reiseneulinge ihre Urlaubsdestination Japan erfahren. "Zu den Chinesen fliegen wir jetzt", erklärt sie ihrer Tochter Melina. Ob sie da nicht etwas zu verwechseln scheint? Doch schon der Flug dorthin wird zu einer Herausforderung, da Kerstin an Flugangst leidet. Endlich angekommen, gibt es für Kerstin und den Fischallergiker Scott statt Sushi Kebab und Burger. Das altbekannte Fastfood ist ihnen bei dem Kulturschock sowieso lieber. Eine weitere Herausforderung: die sprachliche Barriere. In Kimonos dürfen die Urlaubsanfänger Karaoke singen gehen und das mit gemieteten Freunden. Wie sie die Herausforderung meistern werden? Ein großer Traum geht auch für Tamara und Dominic sowie für ihre beiden Kids Samantha und Steffen in Erfüllung. Sie treten ihre erste Reise an und zwar auf hoher See. Mit dem Kreuzschiff COSTA Deliziosa geht es ins Abenteuer. Ziel ist Athen in Griechenland.

