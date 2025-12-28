Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Horror im Ural

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 2vom 28.12.2025
Horror im Ural

Horror im UralJetzt kostenlos streamen

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Folge 2: Horror im Ural

40 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12

Unter den Eisschichten unseres Planeten liegen Mysterien verborgen. Heute soll das Rätsel um den Tod mehrerer Bergsteiger in Russland gelüftet werden. Außerdem finden russische Forscher eine merkwürdige Anordnung von Knochen im Eis.

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

