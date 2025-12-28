Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 4: Die Godzilla-Höhle
40 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12
Archäologen finden bei Ausgrabungen in Russland die mumifizierten Überreste eines Kindes aus dem 12. oder 13. Jahrhundert. Die Forscher wollen herausfinden, was es mit der besonderen Grabausstattung auf sich hat.
Genre:Dokumentation, Reise, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.