Tragödie auf dem Mount CookJetzt kostenlos streamen
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 7: Tragödie auf dem Mount Cook
40 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12
Unter den Eisschichten unseres Planeten liegen Mysterien verborgen: Auf dem größten Berg Neuseelands, dem Mount Cook, sind Bergsteiger einer Tragödie der Vergangenheit auf der Spur. Und: Forscher entdecken in uraltem Eis eine unbekannte Substanz.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.