Folge 4: Rätselhafte Grabstätten im Tal der Könige
41 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 12
Im ägyptischen Tal der Könige wird eine bislang unbekannte Grabkammer entdeckt. Doch von der Mumie fehlt jede Spur. In der schwarzen Vulkanwüste Jordaniens sorgen riesige Gesteinsformationen in Form von Rechtecken für Aufsehen.
Genre:Reise, Dokumentation, Amerikanische Geschichte, Frühgeschichte, Geschichte, Weltgeschichte
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited