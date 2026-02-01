Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rätselhafte Grabstätten im Tal der Könige

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 4vom 21.02.2026
Folge 4: Rätselhafte Grabstätten im Tal der Könige

41 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 12

Im ägyptischen Tal der Könige wird eine bislang unbekannte Grabkammer entdeckt. Doch von der Mumie fehlt jede Spur. In der schwarzen Vulkanwüste Jordaniens sorgen riesige Gesteinsformationen in Form von Rechtecken für Aufsehen.

Kabel Eins Doku
