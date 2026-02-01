Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 6vom 28.02.2026
41 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 12

Am Persischen Golf stoßen Archäologen auf Steinspitzen, die unsere Vorstellung von der Verbreitung des Menschen infrage stellen. Während einer Wanderung entdeckt ein 7 Jahre altes Mädchen einen außergewöhnlichen Stein, der sich als Amulett entpuppt, das ein ägyptisches Bildmotiv zeigt.

