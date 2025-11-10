Verbrechen nebenan - City Confidential
Folge 2: Entführt an Halloween
41 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Oil City, PA, ein einst pulsierendes Zentrum der Öl-und Stahlindustrie, wirkt heute eher still und beschaulich. Doch als 1992 ein elfjähriges Mädchen nach einer Halloween-Party verschwindet, erschüttert ein grausames Verbrechen die vertrauensvolle Gemeinde. Hinter der scheinbar friedlichen Fassade offenbaren sich dunkle Geheimnisse, und die Bewohner erkennen, dass das Böse selbst in den vertrautesten Orten lauern kann.
