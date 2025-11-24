Verbrechen nebenan - City Confidential
Folge 8: Kleinstadt-Geheimnisse
41 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Kurz vor Weihnachten 2007 wird die konservativ-religiöse Kleinstadt Burlington in North Carolina von einem Verbrechen erschüttert: Die 68-jährige Sara Dixon wird im Schlaf erschossen aufgefunden. Über 40 Jahre lang arbeitete sie im Bankwesen, lebte mit ihrem vierten Ehemann in einer Patchwork-Familie und galt als warmherzig und hilfsbereit. Niemand glaubte, sie habe Feinde - doch wer hatte ein Motiv, sie zu töten?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verbrechen nebenan - City Confidential
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Recht
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC