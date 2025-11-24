Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 7 Folge 8 vom 24.11.2025
Folge vom 24.11.2025

Kurz vor Weihnachten 2007 wird die konservativ-religiöse Kleinstadt Burlington in North Carolina von einem Verbrechen erschüttert: Die 68-jährige Sara Dixon wird im Schlaf erschossen aufgefunden. Über 40 Jahre lang arbeitete sie im Bankwesen, lebte mit ihrem vierten Ehemann in einer Patchwork-Familie und galt als warmherzig und hilfsbereit. Niemand glaubte, sie habe Feinde - doch wer hatte ein Motiv, sie zu töten?

SAT.1 GOLD
