Verbrechen nebenan - City Confidential

Schüsse in Berryville

Staffel 8Folge 3vom 08.12.2025
Schüsse in Berryville

Verbrechen nebenan - City Confidential

Folge 3: Schüsse in Berryville

41 Min.Ab 12

In Berryville, Virginia, wird eine Gemeinderätin erschossen, und die kleine Stadt steht unter Schock. Wer unter den Einwohnern ist ein kaltblütiger Täter? Während die Polizei in das Leben des Opfers eintaucht, offenbaren sich alte Konflikte und verborgene Spannungen, denn nicht jeder schien mit den verabschiedeten Gesetze der Getöteten einverstanden gewesen zu sein. Die Ermittler gehen jeder noch so kleinen Spur nach und kommen der Wahrheit immer näher.

