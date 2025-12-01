Verbrechen nebenan - City Confidential
Folge 5: Mord am Mirror Lake
41 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
1997 wird das Leben von Janet Scott in Sarasota, Florida, jäh zerstört: Mitten in der Nacht dringen Angreifer in das Haus ein, überwältigen sie und töten ihren Partner, den 76-jährigen Autoverkäufer Henry Caneva. Janet überlebt schwer verletzt - mit zertrümmerter Luftröhre und kaum Erinnerungen. Erst nach mehr als einem Jahr gelingt es den Ermittlern, die Täter hinter dem grausamen Überfall zu fassen.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verbrechen nebenan - City Confidential
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Recht
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC