sixxStaffel 1Folge 1vom 03.10.2025
Die plastischen Chirurgen Dr. Dubrow und Dr. Nassif haben bereits vielen Hollywood-Stars geholfen, bei denen Schönheitsoperationen schiefgegangen sind. In dieser Folge werden zehn Prominente gezeigt, die von den beiden Spezialisten erfolgreich behandelt wurden.

