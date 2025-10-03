Verpfuscht: Die unglaublichsten Prominenten-PatientenJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Die verrücktesten Fälle
Folge 1: Verpfuscht: Die unglaublichsten Prominenten-Patienten
20 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 12
Die plastischen Chirurgen Dr. Dubrow und Dr. Nassif haben bereits vielen Hollywood-Stars geholfen, bei denen Schönheitsoperationen schiefgegangen sind. In dieser Folge werden zehn Prominente gezeigt, die von den beiden Spezialisten erfolgreich behandelt wurden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verpfuscht - Die verrücktesten Fälle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH