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sixxStaffel 1Folge 5vom 20.12.2024
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Verpfuscht: Die unvergesslichsten Prominenten-Patienten

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Folge 5: Verpfuscht: Die unvergesslichsten Prominenten-Patienten

40 Min.Folge vom 20.12.2024Ab 12

Die plastischen Chirurgen Dr. Dubrow und Dr. Nassif haben vielen Menschen - darunter auch Hollywood-Stars - geholfen, die in der Vergangenheit eine verpfuschte Schönheitsoperation hatten. Einige dieser Fälle sind den Spezialisten besonders im Gedächtnis geblieben. In dieser Folge werden die 15 unvergesslichsten Prominenten gezeigt, die sich an die beiden Ärzte gewandt haben.