Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Und noch eine OP

sixxStaffel 7Folge 12vom 24.12.2025
Und noch eine OP

Und noch eine OPJetzt kostenlos streamen

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 12: Und noch eine OP

36 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Cadine bereut ihre drei Nasenoperationen, da diese eine große Narbe in ihrem Gesicht hinterließen. Dr. Nassif erklärt der Patientin, dass ein erneuter Eingriff keine Verschönerung verspricht. Wird Cadine die OP dennoch durchziehen? Vor einigen Jahren hat sich Kaitlyn das Knie gebrochen. Die Verletzung wurde medizinisch falsch behandelt, weshalb die junge Frau unter Schmerzen und einem entstellten Körperteil leidet. Dr. Dubrow ist bereit zu helfen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
sixx
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Alle 7 Staffeln und Folgen