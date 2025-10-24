OP-Geheimnisse werden aufgedecktJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 7: OP-Geheimnisse werden aufgedeckt
41 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12
Yuliana hat in Kolumbien eine Operation am Gesäß machen lassen. Der Patientin wurden Implantate eingesetzt, allerdings hat der Arzt diese falsch platziert. Jetzt hofft Yuliana, dass Dr. Dubrow und Dr. Nassif das Problem korrigieren können. Karla möchte wie eine japanische Anime Figur aussehen und hat sich deshalb bereits mehrmals die Brüste vergrößern lassen. Doch aufgrund einer Infektion ist ihre Oberweite nun asymmetrisch. Können die Spezialisten Karla helfen?
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2015 E! Entertainment LLC. ALL RIGHTS RESERVED.