sixxStaffel 7Folge 7vom 24.10.2025
41 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12

Yuliana hat in Kolumbien eine Operation am Gesäß machen lassen. Der Patientin wurden Implantate eingesetzt, allerdings hat der Arzt diese falsch platziert. Jetzt hofft Yuliana, dass Dr. Dubrow und Dr. Nassif das Problem korrigieren können. Karla möchte wie eine japanische Anime Figur aussehen und hat sich deshalb bereits mehrmals die Brüste vergrößern lassen. Doch aufgrund einer Infektion ist ihre Oberweite nun asymmetrisch. Können die Spezialisten Karla helfen?

