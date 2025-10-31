Booty-Stress und BrustamputationJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 9: Booty-Stress und Brustamputation
41 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 16
Danii ist Po-Model und Influencerin. Bei ihren bisherigen Eingriffen hat sie sich Fett in ihren Hintern spritzen lassen, damit dieser größer wird. Doch die rechte Pobacke ist ihrer Meinung nach nicht perfekt, weshalb sie sich an die Spezialisten wendet. Shannah hat Brustkrebs und musste sich einer Mastektomie unterziehen. Sie befürchtet jedoch, dass bei der OP nicht das ganze Brustgewebe entfernt wurde. Werden Dr. Dudrow und Dr. Nassif die Vermutung der Patientin bestätigen?
