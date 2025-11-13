Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückte Festnahmen

Drunk Horse & Buggy

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 13.11.2025
Drunk Horse & Buggy

Verrückte Festnahmen

Folge 3: Drunk Horse & Buggy

20 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12

"Verrückte Festnahmen" zeigt absurde und bizarre Vergehen: Während seiner eigenen Festnahme macht ein Mann seiner Freundin einen Heiratsantrag. Anderenorts müssen sich Verkehrsteilnehmende in Acht nehmen, denn ein völlig betrunkener Mann steuert eine Pferdekutsche.

