Verrückte Festnahmen
Folge 6: Cat Ladies Lockup
21 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
"Verrückte Festnahmen" zeigt absurde und bizarre Vergehen: Die Ermittler werden auf zwei Rentnerinnen aufmerksam, die streunende Katzen einfangen. Anderenorts wird ein Mann festgenommen, nachdem er sich im Supermarkt eine Packung Milch über den Kopf schüttet.
Genre:Reality, Recht, Krimi
Produktion:US, 2023
