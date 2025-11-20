Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückte Festnahmen

Cat Ladies Lockup

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 20.11.2025
Folge 6: Cat Ladies Lockup

21 Min.
Ab 12

"Verrückte Festnahmen" zeigt absurde und bizarre Vergehen: Die Ermittler werden auf zwei Rentnerinnen aufmerksam, die streunende Katzen einfangen. Anderenorts wird ein Mann festgenommen, nachdem er sich im Supermarkt eine Packung Milch über den Kopf schüttet.

