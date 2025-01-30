Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Lebendig begraben

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 9vom 30.01.2025
Lebendig begraben

Folge 9: Lebendig begraben

41 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12

Im Juli 1993 verschwindet die 15-jährige Becky Stowe spurlos aus ihrem Heimatort in Michigan. Bei den Ermittlungen stellen die Beamten fest, dass die junge Frau schwanger ist, und nehmen ihren Freund Rob als Tatverdächtigen ins Visier. Dieser hat jedoch ein Alibi, das überzeugend scheint. Fast zwei Jahre lang gibt es keinen Durchbruch in dem Fall, doch dann erhält die Polizei einen überraschenden Hinweis ...

