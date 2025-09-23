Kindermund tut Wahrheit kundJetzt kostenlos streamen
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 7: Kindermund tut Wahrheit kund
41 Min.Folge vom 23.09.2025Ab 12
Am Morgen des 31. Juli 1987 findet Leonard Eddington den Wagen seiner Frau Vickie mit einem platten Reifen am Straßenrand vor. Von der dreifachen Mutter fehlt jede Spur. Er verständigt die Polizei, die sofort die Ermittlungen aufnimmt. Doch jahrelang gibt es keine Antworten auf den Verbleib der jungen Frau. Bis ein Detective sich den Fall noch einmal genauer ansieht ...
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH