Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verschwunden unter dem Sand

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 3vom 09.09.2025
Verschwunden unter dem Sand

Verschwunden unter dem SandJetzt kostenlos streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 3: Verschwunden unter dem Sand

41 Min.Folge vom 09.09.2025Ab 12

Im November 2008 verschwindet die Motel-Besitzerin Sabine Musil-Buehler spurlos. Bei einer Routineuntersuchung stößt die Polizei auf ihren gestohlenen Wagen, jedoch gibt es ansonsten keinerlei Hinweise auf den Verbleib der Vermissten. Die Beamten gehen davon aus, dass die Frau ermordet wurde und werden auf William Cumber aufmerksam, mit dem Sabine eine Affäre hatte. Doch die Beweise reichen nicht aus, um den Mann zu verurteilen. Eine jahrelange Suche nach Sabines Leiche beginnt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Kabel Eins Doku
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Alle 1 Staffeln und Folgen