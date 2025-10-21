Die vermisste BibliothekarinJetzt kostenlos streamen
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 15: Die vermisste Bibliothekarin
41 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12
Peggy King arbeitet in der staatlichen Rechtsbibliothek von Frankfort, Kentucky, und ist ein angesehenes Mitglied der Gemeinde. Jeden Dienstag trifft sie sich beim Tanzabend mit ihren Freunden. Nach einer solchen Veranstaltung am 4. Februar 1992 verschwindet die 50-Jährige spurlos. Erst eine Woche später findet die Polizei Hinweise auf ein Verbrechen, als das Auto der Vermissten an einer abgelegenen Straße gefunden wird - mit Blutspuren an Sitz und Tür ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH