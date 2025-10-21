Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 15vom 21.10.2025
41 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12

Peggy King arbeitet in der staatlichen Rechtsbibliothek von Frankfort, Kentucky, und ist ein angesehenes Mitglied der Gemeinde. Jeden Dienstag trifft sie sich beim Tanzabend mit ihren Freunden. Nach einer solchen Veranstaltung am 4. Februar 1992 verschwindet die 50-Jährige spurlos. Erst eine Woche später findet die Polizei Hinweise auf ein Verbrechen, als das Auto der Vermissten an einer abgelegenen Straße gefunden wird - mit Blutspuren an Sitz und Tür ...

Kabel Eins Doku
