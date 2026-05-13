Staffel 4Folge 18vom 13.05.2026
Handys verboten!Jetzt kostenlos streamen
Victorious
Folge 18: Handys verboten!
23 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 6
Weil niemand anderes Zeit hat, beschließen Tori und Beck zögerlich den Samstagabend gemeinsam zu verbringen. Wegen Jade darf es aber keinesfalls ein Date sein. Sie verabreden sich zu einem Anti-Date, ziehen sich nicht hübsch an, gehen schlecht essen.
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Victorious
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Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Nickelodeon & © Season 2, Season 4: Nickelodeon Germany